Use retalhos de tecido para compor peças de decoração

Você tem várias sobras de tecido guardadas em casa? Inspire-se nestas ideias originalíssimas para dar um bom uso a elas!

Você vai precisar de…

Anote todo o material que você vai precisar…

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

· Retalhos (você já tem em casa)

· Tinta acrílica nas cores desejadas e cola para tecido

· Tesoura, pincel, cola branca e régua

· Letras de madeira

Sempre à vista

Para uma decoração mais descolada, você pode usar tecidos coloridos

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Seus quadrinhos de madeira precisam de uma repaginada? Corte os retalhos na medida exata da moldura ou da área na qual vai a foto, espalhe cola para tecido com um pincel e faça a aplicação. Elimine dobras e bolhas raspando uma régua sobre o pano.

Receita original

Use retalhos para encapar livros de receitas

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

Dê vida longa aos seus cadernos de receitas encapando-os com tecido. Para ter um igual a estes, recorte o pano um pouco maior que a medida do caderno, espalhe cola no avesso do retalho e fixe-o na capa. Dobre as sobras para o lado de dentro da capa e cole-as. Identifique o caderno colando letras de madeira na lombada.

Caminho colorido

Suas visitas vão adorar esta decoração

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

É muito fácil fazer esta linda toalha para o centro da mesa. Corte retângulos de tecido com 40 cm de largura e 20 cm de altura, em cinco cores diferentes. A medida ideal da toalha é o comprimento da mesa mais 40 cm. Junte as peças costurando-as à máquina.

Visual coordenado

Misturar com gosto tecidos com estampas diferentes sempre dá certo

Foto: Sheila Oliveira / Empório Fotográfico

A aplicação de tecido na mesa e nos objetos de escritório (porta-lápis, caixa, lixeira) é igual à dos quadros. Para revestir o assento da cadeira, conte com a ajuda de um tapeceiro, assim o acabamento fica perfeito.