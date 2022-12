Unhas artificiais: os cuidados que você precisa ter no verão

As unhas artificias, sejam elas de gel ou de fibra, demandam cuidados especiais, afinal, os componentes químicos utilizados (resinas ou formaldeídos) podem provocar inflamação, descolamento da unha verdadeira, dor e alergias quando mal feitas. No entanto, no verão é preciso ainda mais cuidado, já que fatores como umidade e excesso de calor também podem danificá-las, mesmo que tenham sido bem colocadas.

Durante a confecção das unhas postiças, é feito o polimento da unha natural para que a artificial possa se acomodar melhor, e os riscos começam daí. “Dependendo da espessura da unha, ela ficará propensa à quebra e até mesmo dor e sensibilidade ao toque. Outro ponto no processo de confecção é a emissão de gases e partículas inalantes, por isso, é indicado o uso de máscaras de proteção tanto para a manicure quanto para a cliente”, diz Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Depois das unhas prontas, os cuidados continuam. “Conforme passa o tempo, vai surgindo um espaço entre a unha natural e a artificial, local propício para o desenvolvimento de micro-organismos e acúmulo de água e sujeira”, alerta a dermatologista.

No verão, essas questões devem ficar ainda mais em foco – já que, muitas vezes, o contato com a água é ainda maior, seja do mar ou da piscina. “Pode acumular mais líquidos entre a lâmina artificial e a unha natural”, explica Jaqueline.

A dermatologista ainda reforça que uma boa forma de evitar problemas é utilizar luvas na hora de lavar louça. “Os cuidados devem existir sempre, seja no verão ou inverno. Manutenções em dia são a melhor forma de evitar problemas e manter suas unhas bonitas e saudáveis”, finaliza.