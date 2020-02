Uma casa à prova de unhas

Ao contrário dos cães, que ficam no chão,

os gatos adoram subir nos móveis

Foto: Dreamstime

Cortinas rasgadas, tapetes puídos, vasos completamente revirados… Basta seguir o rastro da destruição para reconhecer o lar de uma autêntica dona de gatos. Desde que você deu casa e comida para aquele lindo filhote órfão, não sabe mais o que é um sofá novo? Nem sua máquina de lavar dá conta de tirar os pêlos de suas roupas? Isso sem falar naquelas manchas suspeitíssimas nos tapetes, que quase mataram você de vergonha na frente das visitas no último jantar.

Parece improvável, mas, com alguns truques simples, é possível abrigar um gatinho e manter uma casa arrumada, bonita e funcional. Apresentamos cinco dicas quentes, testadas por “gateiras” e aprovadas pelos veterinários.

Castre seu bichano

Com 1 ano de idade, gatos e gatas começam a marcar o território fazendo xixi em tudo que é lugar. Para evitar surpresas desagradáveis, castre seu bichinho. A castração evita câncer de mama, de próstata e de testículos, além de prolongar a expectativa de vida do animal. Mais benefícios, só se você tiver um peixe!

Mantenha as armas aparadas

Admita: se você tivesse unhas que descamam de tempos em tempos, também adoraria afiá-las no primeiro estofado que encontrasse pela frente, certo? Para evitar que seu gato destrua a cortina do seu enxoval ou seu jogo de cama, mantenha aparadas as unhas do bichano. Mas tome cuidado para não cortá-las muito rente. Como elas são transparentes, dá para ver os vasos sanguíneos que irrigam as unhas. Corte apenas a parte transparente, e bem pouquinho.