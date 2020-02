Um pomar com plantas em vaso

Não é preciso um espaço muito grande

para criar um “sítio suspenso”

Foto: Getty Images

Segredinhos para cultivo em vaso

. Se os seus vasos forem de plástico, faça um reforço nas bordas, para que eles não se rompam com a força das raízes.

. Ao comprar uma muda, coloque-a primeiro em um vaso pequeno e vá transplantando para espaços maiores aos poucos.



. Aproveite os espaços de terra ou no caule para colocar outras plantas.

. As folhas secas que caem podem ser reaproveitadas! Basta picá-las e colocá-las de novo nos vasos.

. O inseticida também pode ser natural

Invente tons para flores

. Além de cuidar das plantas que ganha ou compra, cultive as próprias espécies. Com soluções caseiras e simples, você pode deixar as sementes e caroços germinarem em estufas feitas com potes de sorvete e sacos plásticos, para depois transplantá-las para vasos pequenos.

. No caso de antúrios e flores-de-maio, também é possível criar novas cores. Para isso, misture o pólen de dois tipos diferentes com as próprias mãos: basta passar pólen de uma planta em outra da mesma espécie. Dessa maneira, você cria várias tonalidades inéditas.