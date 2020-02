Truques para uma cozinha cheirosa

Relaxe: não é difícil se livrar dos odores

desagradáveis

Foto: Getty Images

Frituras, temperos, alimentos mal guardados na geladeira… Se você fica tensa só em pensar no cheiro que tudo isso deixa na cozinha, relaxe. Existem soluções muito simples, capazes de mandar para bem longe qualquer odor desagradável.

Não deixe a fritura se espalhar pela casa

Enquanto frita algum alimento, mantenha uma panela com água e cascas de laranja fervendo. Outra dica que é batata: colocar um copo de vinagre em cima da geladeira. Todo o odor será absorvido. Simples, não é?

Mãos bem perfumadas

Livre-se dos odores indesejados dos alimentos

.Peixe

Lave as mãos com vinagre ou água e sal. Em seguida, esfregue um punhado de pó de café (pode ser usado, do coador).

. Cebola

Esfregue as mãos na salsinha cortada ou num pouco de pasta de dente. Enxágue com água fria.

. Alho

Passe sal grosso nas mãos. Depois, lave-as com água e sabão. Ou esfregue as mãos com açúcar e lave em água corrente.