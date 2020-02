Transforme uma taça de vinho em abajur

Quem não gosta de espalhar velas pela casa? Jeitos diferentes, criativos e divertidos de decorar com velas não exigem que você seja uma especialista, desde que use uma dose a mais de criatividade. Misture diferentes estilos, agrupe cores semelhantes, use formas de biscoito em formatos diversos como apoio e aproveite para transformar taças de vinho ou água em luminárias com uma velinha de réchaud.

A ideia tem variações: uma dupla de designers alemã criou a Gourgeous Helen, uma cúpula de papel com estampas discretas para ser colocada na taça, vendida pelo site Yanko Design . Já designers de Israel que inventaram o vazu – um vaso de polietileno que parece uma folha de papel e se transforma em vaso cheio de água -, desenvolveram a Taçajur, uma cúpula de acetato com diferentes estampas e o mesmo objetivo: fazer uma taça virar um abajur. Ela é produzida no Brasil e vendida na loja virtual DesignMania . Outra opção é você usar a sua imaginação e produzir suas peças.