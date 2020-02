Transforme o quarto das crianças em espaços divertidos

O espelho na parede dá a impressão de que o quarto é maior

Jovens adoram esporte, música, revista, livro… Por que não um ambiente que acomode todas essas paixões? Pensando nisso, os arquitetos da Grão Arquitetura (RJ) montaram este quarto que lembra um estúdio. A cama também faz as vezes de sofá com as almofadas de apoio – para receber os amigos. Tons vivos de azul, amarelo e vermelho alegram o marrom, que predomina no ambiente. Bicicleta e violão entram como objetos de decoração. O espelho na parede dá a impressão de que o quarto é maior. Veja outras ideias:

Os móveis dos quartos também podem ser usados na hora de brincar

Parque de diversões

Uma coleção de boas ideias: papel de parede para colorir, varais para expor desenhos, pufe revestido como cubo mágico e a porta do armário baixo decorada com brinquedos. “Como o quarto tem muita informação, recebeu pintura clara e os móveis foram confeccionados em madeira e laca branca”, diz Juliana de Castro, da A3 interiores (RJ).

Casa de bonecas

O ponto alto deste quarto é a cama de princesa, que também pode ser usada como cabaninha na hora de brincar. Para copiar a ideia das designers Ana Valpaços e Rosa Prado (RJ), primeiro você deve fazer uma cobertura de MDF e fixá-la na parede sobre a cama, depois, na borda interna, aplique trilhos para cortina. Escolha voal para o tecido, por causa da leve transparência.

Berços viram camas conforme as crianças crescem

Blocos de montar

Os berços acoplados, da arquiteta Nayara Macedo (RJ), viram camas para as crianças conforme elas crescem. “As divisórias de madeira e acrílico são retiradas. O móvel vira duas minicamas, atendendo até os 5 anos, ou uma cama de solteiro, trocando os colchõezinhos por um de adulto. Daí, um deles dorme na bicama, embaixo”, explica a expert. Ideal para gêmeos ou irmãos com diferença de até dois anos. A decoração das paredes, feita com pintura e adesivos, custa pouco e o resultado é lindo. O colorido geral abriga meninas e meninos.