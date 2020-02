Tintas versáteis: antimanchas, magnéticas e até laváveis

Se a criançada resolveu pintar o sete (ou a parede), não tem problema! Tintas laváveis permitem que você remova facilmente manchas de alimentos, bebidas, lápis de cor, grafite e outros utilizando apenas detergente multiuso, água e alcool. Para aplicar a tinta na parede, aplique duas demãos com um rolo de lã de carneiro – espere cerca de duas horas entre uma demão e outra. Tinta: Metalatex Superlavável Sherwin-Williams. Preço: R$ 52* (galão com 3,6 l).

Tem também: antimanchas e lousa

Bastam algumas demãos da tinta Limpa Fácil Suvinil (R$ 65*, cor branca, galão com 3,6 l) para transformar um canto do quarto das crianças numa lousa superdivertida. Escolha a cor verde-escolar e pronto: a parede fica liberada para a brincadeira e o aprendizado. Já se você quer uma parede sem manchas, vale apostar na tinta Coral Superlavável (R$ 50,90*, cor branca, galão com 3,6 l). Com um rolo de lã de carneiro, aplique esta tinta sobre a parede quantas demãos achar necessário. Aguarde umas duas horas entre uma demão e outra e só. Depois, manchas de café, chocolate, gordura, ketchup, mostarda, batom, grafite e lápis de cor sairão rapidamente com detergente neutro ou multiuso e um pouco de água.

* Preços pesquisados em janeiro de 2011.