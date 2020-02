Tendências para festas de casamento

Para quem está organizando seu casamento, a Expo Noivas & Festas 2012 confirma muitas tendências

Foto: Divulgação

A Expo Noivas & Festas 2012, que aconteceu em São Paulo entre os dias 19 e 22 de janeiro de 2012, apresentou aos noivinhos diferentes tendências de serviços e produtos para festas de casamento.

Selecionamos algumas novidades para vocês. Confira:

Doces

Na foto: embalagem de bem-casado feito com papel Kraft, da Oficina do Açúcar, e embalagem de vestidinho, da Bem-casadinho

Foto: Divulgação

Os destaques da mostra são os clássicos bem-casados que ganharam novas embalagens, como, por exemplo, as caixinhas rústicas feitas de Kraft e os vestidinhos de noivas feitos em papel.

Convites

O convite porta-retrato e caixinha são superdiferentes (Ambos da Papel & Estilo)

Foto: Divulgação

Os convites também estão diferentes. A ideia é que os noivos escolham um modelo único e personalizado. Entre os mais pedidos estão as caixinhas feitas com as fotos do casal. Já para padrinhos e convidados especiais, o casal deve entregar um convite mais sofisticado, como os modelos decorados com grãos de café – que viram porta-retratos.

Topo de bolo

Os bonecos personalizados do estúdio de modelagem Fun Size são feitos sob encomenda

Foto: Divulgação

Outro item apresentado às noivas foram os topos de bolos divertidos. Com o intuito de personalizar o máximo possível, os bonequinhos devem demostrar a personalidade do casal. As opções variam entre apaixonados, viciados em esporte, baladeiros, entre outros.

Torre de cupcake

Na foto: torre de cupcakes decorados da Dolce Splendido

Foto: Divulgação

O bolo é um dos protagonistas da festa. Mas uma coisa é fato: muitos convidados curtem tanto a pista de dança que vão embora sem prová-lo. Uma solução prática para este problema que foi apresentada na feira é colocar na mesa dos doces ou na saída da festa uma torre de cupcakes. Só assim todos poderão dizer que o bolo oferecido na festa estava, sim, delicioso.

Vestidos

A loja Yasue apresenta as últimas tendências da alta costura.

Foto: Divulgação

Para o look das noivas, a aplicação de renda e o modelo longo com cauda continuam em alta. Lojas como Yasue e Maison das Noivas apresentaram vestidos exclusivos – dos mais tradicionais, na cor branca, aos mais ousados e sensuais.

Veja outros detalhes para você organizar e festejar o casamento dos sonhos:

Serviço

· Oficina do Açúcar

· Bem-casadinho

· Papel & Estilo

· Dolce Splendido

· Fun Size

· Yasue