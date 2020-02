Taças de cristal na decoração

Anote todo o material que você vai precisar

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico



Olha que ideia linda: usar na decoração aquele jogo de cristal desfalcado ou de pouca utilidade. Sim, seus cálices podem se transformar em castiçais, abajures, vasinhos e suporte para doces. Tim-tim!

Você vai precisar de…

· Taças (você já tem em casa);

· Tesoura, cola branca e cola quente;

· Papel para scrapbook;

· Rosas, cactos e casca de árvore

Castiçal valioso

Para manter o aspecto vivo da flor, mergulhe-a em água gelada e deixe secar

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Ilumine sua mesa de jantar de um jeito inusitado. Apoie taças de tamanhos e formatos diferentes na mesa, deixando as hastes para cima. Fixe uma vela pequena na base de cada peça com um pingo de cola quente. Para acrescentar romantismo à produção, coloque um botão de rosa dentro da taça.

Delícia à vista

Use a taça para fazer um lindo suporte para o prato de doces

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

É muito fácil fazer este lindo suporte para o prato de doces. Pegue uma taça de champanhe de modelo vintage (com a boca mais aberta), passe cola quente na borda da base e fixe um prato raso de vidro transparente.

À meia-luz

Para uma decoração mais descolada, você pode usar taças como abajures

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Para um clima mais aconchegante, apague as luzes e ilumine o ambiente com estes charmosos abajures. Corte retângulos num papel para scrapbook seguindo o diâmetro da taça de champanhe. Envolva-a com o recorte e prenda as pontas com cola branca. Coloque dentro do cristal uma vela medindo a metade da altura dele para que a chama não fique para fora.

Jardim secreto

Suas visitas vão adorar esta decoração

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Até a taça de vinho pode virar vaso! Preencha-a com casca de árvore picada, terra e uma planta pequenina. Aqui, foram utilizadas espécies suculentas, como cactos, pois têm boa durabilidade.