Sugestões de presentes criativos para o seu amor por até R$ 160

O Dia dos Namorados está chegando e, para ajudar você a encontrar um presente criativo e que caiba no orçamento, selecionamos sugestões que têm tudo para agradar! Inspire-se

Camisetas fofas

Dependendo do gosto do seu(sua) namorado(a), as camisetas compradas em lojas normais podem sair muito do que procura. Por isso selecionar lojas com designs criativos pode ser a saída ideal. Muitas, inclusive, criam estampas apenas para o Dia dos Namorados!

Camiseta para os apaixonados pela Turma da Mônica – Piticas – R$ 49,90*

Carteira Power Bank

Para aqueles esquecidos, essa novidade da loja Imaginarium é o presente perfeito. Além de ser uma carteira que cabe certinho no bolso, o power bank (carregador de celular portátil) ajuda quando a bateria está no fim e a próxima tomada parece longe demais.

Carteira power bank carrego no bolso – Imaginarium – R$ 149,90*

Almofada de cinema

Se vocês gostam de passar a noite juntos, assistindo filmes e séries, ou até mesmo jogando alguma coisa, esse presente é uma boa sugestão. Com a almofada, os dois copos e o pote de pipoca completam uma noite perfeita no sofá. É um item aconchegante que facilita muito e deixa tudo com ar romântico.

Almofada de pipoca shape – Amar é – Uatt? – R$129,90*

Cervejas artesanais

Todo amante de cerveja gosta de ganhar uma bela garrafa. Dando um presente desse tipo, você une o útil ao agradável e, além de presentear seu amor com algo que ele gosta, pode aproveitar a bebida com ele. O mesmo pode ser feito com vinhos, é só imaginar o que você e seu(sua) parceiro(a) gostariam de tomar juntinhos.

Kit Beer – Lincoln Beer Store – com cervejas do Brasil, Alemanha e Holanda – R$ 154,90*

Vouchers carinhosos

Se vocês sempre brigam pelo controle, ou gostam de trocar beijos de graça, os vouchers deixam tudo mais engraçado e especial. É uma forma criativa de presentear seu amor com coisas que dá todo dia, mas permitindo que ele se sinta ainda mais especial.

Livro vouchers nosso amor vale muito – Imaginarium – R$ 29,90*

Porta-retratos

Cada casal tem aquela foto especial, não é mesmo? Emoldurá-las sempre dá um ar muito mais importante e delicado, ainda mais quando sempre deixamos tudo no celular.

1- Porta retrato em caso de saudade – Imaginarium – R$ 69,90*

2- Porta retrato muito amor desde – Imaginarium – R$ 99,90*

*Pesquisados dia 08/06 – Preços sujeitos à alteração