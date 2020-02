Suculentas, as plantas ideais para quem quer mais verde em casa

Suculentas gostam de solos ricos em nutrientes e com pouca água

Foto: Getty Images

Graças às folhas gordas e cheias de líquido, as plantas suculentas aguentam passar o dia todo sob o sol e permanecem tão lindas quanto uma orquídea saída da estufa.

Esse não é o único truque dessas plantas, que são típicas da África e têm mais de 12 mil espécies pelo mundo. Irmãs dos cactos, elas costumam ter espinhos ou uma espécie de penugem nas folhas, que retém o máximo de umidade possível.

Dicas de cultivo

Prepare o solo: Suculentas gostam de solos ricos em nutrientes e com pouca água. Misture três partes de areia para uma parte de terra vegetal e acrescente adubo orgânico. Forre os vasos com uma camada de 3 cm de pedriscos. Jamais deixe o prato encharcado. Os vasos não podem ser fundos, porque a suculenta tem raízes curtas.

Regue: Uma vez por semana no verão e a cada 15 dias no inverno. Jamais deixe água parada no vaso. Além da dengue, a umidade excessiva apodrece as raízes da planta.

Exponha à luz: A grande maioria das espécies de suculentas precisa de muito sol para sobreviver. Naturais de regiões secas – quase desérticas -, essas plantas morrem na sombra. Para facilitar, dividimos as suculentas em três grupos, de acordo com a necessidade de luz do sol.

Para fazer mudas

1. Prepare vasinhos com a mistura de solo descrita nas dicas de cultivo.

2. Retire uma única folha da planta original.

3. Coloque essa folha no solo do vaso novo e afunde-a meio centímetro, com cuidado para não danificá-la.

4. Regue com cuidado para não tirar a folha da terra.

5. Em algumas semanas, aparecem brotos na folha.

6. Em 1 mês, a muda está pronta para ser transplantada.