Sou um padre ligado. Não vivo sem Orkut e MSN

Sempre que tenho tempo, pego meu

laptop pra me atualizar

Foto: Reginaldo Teixeira

Fui para o seminário ainda jovem. Foi lá que tive contato, pela primeira vez, com a informática. Fiquei surpreso com a possibilidade de acesso tão rápido à informação. Mas só quando me ordenei padre, há 15 anos, é que comprei o meu primeiro computador. Na época, os fiéis souberam da minha aquisição e me incentivaram a ter um perfil no Orkut e um no MSN.

Sou um padre antenado com as novas tecnologias e com as gírias dos jovens. Quando falo com eles, nas missas ou pela internet, uso as expressões que estão bombando na cidade, como ”tá ligado” e ”tipo assim”.

Confessar pelo computador não pode!

Atualmente, tenho 722 amigos e 38 comunidades no Orkut. Sempre entro pra conversar com fiéis. Recebo mensagens carinhosas e, ao contrário dos alertas que fazem por aí, nunca tive problemas na internet. Além dos paroquianos, tenho no meu perfil até protestantes, ateus e homossexuais.

Muita gente me procura pra pedir conselho pelo MSN. Tem até quem queira se confessar virtualmente. Mas não pode! Temque ser pessoalmente, na igreja! Na internet tiro dúvidas sobre namoro e sexualidade, evangelizo e divulgo os eventos da paróquia.

Criei o meu blog



Eu criei um blog!. Lá, eu posto fotos do meu dia a dia.

A minha ligação com o computador ficou muito mais intensa quando me mudei para a paróquia em que estou agora. Como a internet discada de lá é complicada, tive que comprar um laptop e uma placa para ter conexão no meu computador. Foi ótimo, porque, quando tenho tempo livre entre uma missa e outra, acesso meu Orkut, o e-mail, converso no MSN e escrevo no blog. Tudo sentado no banco da paróquia.

Não vejo problema em usar a internet para ajudar o próximo e disseminar o catolicismo.