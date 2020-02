Simpatias de ano novo

Conheça algumas simpatias para fazer na virada do ano

Foto: Dreamstime

É época de fazer planos e torcer para que eles se concretizem. Se você quer uma ajuda extra, aposte no poder dos rituais e das simpatias. Com certeza, você já recorreu a algumas supertições de fim de ano. Aquela que aprendeu com a sua mãe, aquela que ouviu a amiga fazer e dizer que deu certo ou até mesmo aquela leu em alguma revista há séculos e não deixa de fazer todo ano.

A terapeuta holística de São Paulo, Violeta Mafra, lembra que as simpatias só se tornarão eficazes se forem feitas com fé. “É fundamental que haja concentração e muita vontade de que elas dêem certo”, ensina. Se dão certo ou não, não custa tentar, não é mesmo?

O mais importante é começar o novo ano com os dois pés direitos. O que tiver que acontecer em sua vida, acontecerá. Por isso, vale se abrir às oportunidades. Seguem 10 dicas básicas para você começar bem.