Silvia Poppovic volta irreconhecível à TV após cirurgia bariátrica

Silvia Poppovic, que está afastada da TV desde 2010, retornará em breve aos estúdios da Band. A informação é de Patrícia Kogut, de O Globo.

A jornalista e apresentadora se submeteu a uma cirurgia bariátrica há um ano e meio e perdeu quase 50 quilos.

“Me sinto completamente renovada, mais ágil. Cruzo as pernas com facilidade. Fora que todos os meus exames estão ótimos e durmo bem. Viver gordinha quando jovem ainda vai. Mas, quando velha, a pessoa fica matrona e pesada. Dói o joelho, a mobilidade é perdida. Então, por saúde e por querer viver com qualidade, mais do que por beleza ou vaidade, eu encarei essa mudança. Outro dia, uma pessoa até comentou no meu perfil no Instagram: ‘Silvia, você ficou mignon‘. Quem diria! Pensei: ‘Será que virei mignon e não percebi?'”, disse ao jornal.

Silvia trabalhou na rádio Jovem Pan, manteve um canal no YouTube e deu palestras pelo país enquanto esteve fora da televisão.