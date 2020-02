Seu cachorro late muito? Aprenda a controlá-lo nos momentos de crise

Reconheça os sinais do seu cão: quando latir olhando para você, ele quer atenção

Foto: Dreamstime

Seu cachorro late muito e você não consegue controlá-lo? Gwen Bailey, autor do livro Como Treinar um Supercão (Ed. Alta Books), dá dicas para você resolver este problema. Confira:

· A maioria dos cães precisa de pouco encorajamento para latir. Algumas raças têm uma tendência a latir mais do que outras: os terriers e os cães de guarda em particular, além de alguns cachorros pequenos. Como a maioria dos cachorros vive em áreas residenciais, com pessoas que podem ser incomodadas pelo ruído, é importante ensinar os animais a não latir em excesso.

· Ignorar os latidos que buscam chamar a atenção do dono, acalmar cães excitados no final do dia e minimizar os latidos de alerta a intrusos é essencial. Para isso, faça o seguinte: interrompa o latido do seu cachorro e ocupe-o com outra atividade.

· Peça para o cão vir até você assim que ameaçar latir. E reconheça os sinais: quando seu cão latir olhando para você, ele quer atenção. Garanta que o animal receba bastante atenção durante o dia e ignore-o por completo se ele latir insistindo.

· Quando seu cachorro latir porque está excitado, permaneça parada até que ele fique quieto. Isso o acalmará e ensinará que o latido não leva a nada. Para completar, quando seu cão latir, diga “quieto” e faça um gesto com as mãos. Espere que ele pare e então o recompense de imediato com elogios e petiscos.