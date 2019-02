Senhorzinho youtuber viraliza na web com vídeos divertidos

Um senhorzinho chamado Nilson Izaias viralizou na internet no último final de semana. Em seu canal do Youtube ele ensina as pessoas a fazerem slime, a massinha pegajosa que é sucesso entre as crianças.

Mas o que mais chamou a atenção nas redes sociais é que depois de várias tentativas, Nilson conseguiu acertar uma das receitas e a sua reação é maravilhosa.

No vídeo, ele conta que a receita foi uma indicação de “amigas do canal”. Enquanto misturava todos os ingredientes, Nilson já demonstrava toda a sua animação ao ver que a mistura estava dando certo.

“Não acredito. Não tô acreditando no que eu estou vendo. Que legal. Realizei meu sonho, viu! Hoje foi o melhor dia. O dia mais feliz da minha vida.”, disse o senhorzinho no vídeo.

O vídeo de Nilson alcançou o primeiro lugar nos “Em Alta” do Youtube, no domingo (3). Hoje (4), a gravação continua entre os mais assistidos e conta com mais de 1,5 milhões de visualizações.

Confira o vídeo:

Leia também: Cachorro ‘conforta’ paciente em clínica veterinária e viraliza na internet

Siga CLAUDIA no Instagram