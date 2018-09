São muitas características a se considerar quando se trata da escolha do sapato para a cerimônia de casamento. Não basta ser bonito ou estar na moda, o modelo precisa ser confortável e combinar com o estilo da noiva.

Atendendo ao desejo crescente entre as noivas de usar uma peça única e que expresse toda a emoção do momento, muitas marcas já estão investindo em modelos exclusivos, com gravações e mensagens personalizadas. Confira algumas opções criativas:

Solado personalizado

O meio de personalização mais utilizado pelas noivas é a gravação no solado. Podem ser inseridos desenhos, as iniciais do casal ou mesmo frases preferidas e declarações de amor. O que torna a escolha ainda mais fofa é que ela permanece quase como um segredo durante toda a cerimônia. O detalhe só é revelado quando o casal se ajoelha no altar ou levanta os pés durante o grande beijo.



Recado do noivo

Os votos ou a declaração de amor pode ser eternizada de muitas formas. E uma delas é no calçado da noiva. O acessório pode conter uma mensagem do próprio noivo ou dos pais.

Gravação na lateral

Que tal dar ainda mais destaque para o acessório incluindo também uma gravação na lateral do sapato? É fato: o detalhe delicado não passa despercebido!

Detalhe em cima

As noivas mais divertidas podem investir em modelos menos convencionais, com frases e aplicações de desenhos na parte superior. Também são muito charmosos!