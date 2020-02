Saiba quais as plantas que estão em alta na decoração

O segredo da orquídea é regá-la uma vez por semana

Foto: Getty Images

AqueAs plantas têm o poder de deixar a casa mais colorida e alegre. Conheça as espécies que estão bombando no mundo da decoração e saiba como cultivá-las. As dicas são de Gustavo Curcio, mestre em Arquitetura pela Universidade de São Paulo:

Bromélia: tem uma flor exótica que pode resistir por meses. Para plantá-la, coloque no fundo do vaso uma faixa de dois dedos de areia grossa, que facilita a drenagem da água. Regue-a duas vezes por semana.

Suculenta: natural de regiões muito quentes, essa planta gosta de muito sol e pouca água. Se estiver plantada em vaso, regue-a duas vezes por semana ou quando sentir que a terra está seca ao toque. Use vasos mais rasos, já que as raízes da planta são curtas.

Orquídea: a maioria gosta de ficar em xaxins ou pedaços de troncos. Regue-a uma vez por semana. A planta gosta de luz, mas não suporta sol pleno e direto.