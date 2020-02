Saiba como adaptar sua casa ao novo padrão de tomadas

Como adaptar sua casa ao novo padrão de tomas e plugs com 3 pinos

A partir do próximo 1º de julho de 2011, os aparelhos eletroeletrônicos seguirão o padrão de plugue com três pinos. Mais seguro, o novo modelo promete ser também mais econômico. Quem tem imóvel antigo fica com duas opções: trocar as tomadas (em média, R$ 10 cada) ou usar adaptadores (cerca de R$ 5). Importante: só compre adaptadores com selo de segurança do Inmetro.

Passo a passo da troca de tomada:

Material

· Chave de fenda ou Philips – depende do parafuso que irá utilizar

· 4 parafusos

· Tomada nova

· Espelho para a nova tomada

Modo de fazer

Primeiro, vá à caixa de força e desligue a chave do disjuntor. Depois, solte os dois parafusos que prendem o espelho da tomada. Em seguida, solte os dois parafusos que prendem a tomada. Puxe a tomada para frente com cuidado para que você possa mexer nos fios atrás dela. Solte um pouco os dois parafusos que prendem os fios. Retire os dois fios mantendo sempre um longe do outro. O fio preto é de carga positiva e o azul de negativa, cada um deles deve ser preso a uma extremidade da nova tomada. Se houver aterramento na casa, existirá também um fio verde, que terá a função de fio terra, evitando a sobrecarga. Esse terceiro fio deve ser preso ao parafuso do meio da nova tomada. Aperte bem os fios para que não haja desperdício de energia e risco de curto-circuito. Fixe a nova tomada pelos dois parafusos, bem alinhada e centralizada e, depois, cubra com o espelho para o acabamento. Parafuse bem. Para finalizar, ligue o disjuntor e teste se a tomada está funcionando.