RECREIO lança linha de produtos de higiene infantil

Transforme a hora do banho do seu filho em um agradável momento de alegria

O banho da criança deve ser, ao mesmo tempo, um momento de higiene e de brincadeira. Para proporcionar momentos de descontração na hora do banho, os pais devem investir em brinquedos, livros de plástico e produtos de higiene específicos para os pequenos. Pensando nisto, a RECREIO (revista da Editoral Abril, que também mantém o MDEMULHER), em parceria com a Attre, está lançando uma linha de produtos de higiente infantis, composta por shampoo, condicionador, sabote liquido, creme para pentear e gel de cabelo.

Conheça a nova linha de higiene Attre/RECREIO:

Os produtos à base de extrato de algodão contêm ingredientes modernos, seguros e eficazes.

1. O ATTRE Shampoo Suave (250ml), possui uma fórmula exclusiva elaborada à base de extrato de algodão. É o Shampoo ideal para ser utilizado diariamente, pois o seu PH balanceado, juntamente com a combinação dos ativos exclusivos, permite uma limpeza eficaz dos fios, produzindo um aspecto saudável e com cheirinho de melancia. R$ 6,50*

2. O Attre Creme para Pentear (120ml), elaborado à base de extrato de algodão protege os cabelos delicados conferindo maciez, brilho e texturas inigualáveis! Indicado para ser utilizado sobre os cabelos limpos, ainda úmidos, para facilitar o penteado e o desembaraço. R$11,90*

3. O Attre Sabonete Líquido (250ml), traz em sua formulação ativos que retém a umidade natural da pele mantendo-a hidratada. Além de ser formulado à base de extrato de Algodão, umidifica e nutre a pele promovendo uma limpeza suave e delicada das mãos, do rosto e do corpo. O seu perfume é delicioso, e sua fragrância exclusiva, envolve todo o ambiente transformando o banho num momento de alegria e magia. R$9,90*

4. O Attre Condicionador de uso diario (250ml), contém ativos inovadores que hidrata e condiciona os fios. Podendo ser utilizado diariamente nos fios após a lavagem completa dos cabelos. R$ 6,50*

5. O Attre Gel de Cabelo (120 ml), formulado à base de extrato de algodão tem ativos que permitem a fixação ideal dos cabelos sem danificá-los. R$11,90*

Dicas para o banho das crianças

· Não existe hora ideal para dar banho na criança ou lavar seus cabelos. Em geral, o final da tarde é mais recomendado, pois favorece um sono tranquilo. Algumas crianças, porém, ficam mais despertas após o banho. Para essas, o horário matutino, antes de irem para a escolinha, é a melhor escolha. Em épocas de frio, as lavagens dos cabelos podem ser feitas em dias alternados.

· Nos primeiros seis meses, pode-se usar o próprio sabonete líquido para o banho para lavar a cabeça do bebê. Depois, escolha um shampoo específico. É importante usar fórmulas especiais para crianças, que não ardem em contato com os olhos e têm pH neutro. Os condicionadores, cremes e gel, por sua vez, só são indicados a partir de 1 ano e se realmente houver necessidade.

* Todas as formulas dos produtos Attre/Recreio foram desenvolvidas exclusivamente para o publico infantil, testadas e aprovadas de acordo com as normas da ANVISA / Preços pesquisados em fevereiro de 2012.