1. Canarinho zoom_out_map 1/8 Ingredientes 30 ml de rum prata 30 ml suco de abacaxi 30 ml de suco de laranja 50 ml do espumante Ponto Nero Brut 10 ml de curaçau blue Modo de Preparo: Em uma coqueteleira – com oito cubos de gelo – adicione o rum prata, o suco de abacaxi e o suco de laranja. Bata e despeje o conteúdo em uma taça de espumante Ponto Nero Brut com dois cubos de gelo, coando o gelo da coqueteleira. Decore com 10 ml de “curaçau blue”, colocando o produto pelo canto da taça. (Ponto Nero/Divulgação)

2. Paloma zoom_out_map 2/8 Ingredientes 50 ml de el Jimador 15 ml de suco limão 1 pitada de sal Completar com citrus Modo de Preparo: Colocar os ingredientes em copo alto com gelo e por último o citrus. (El Jimador/Divulgação)

3. Fresh zoom_out_map 3/8 Ingredientes 1 colher de sopa de xarope de folhas hortelã 1 colher de sopa de suco de limão siciliano 4 colheres de sopa de suco maçã verde Espumante Ponto Nero Moscatel Modo de Preparo: Coloque os ingredientes em uma taça e complete com a Espumante Ponto Nero Moscatel. (Ponto Nero/Divulgação)

4. Praia do Forte zoom_out_map 4/8 Ingredientes 200ml de Bebida de Coco Obrigado sabor manga com maracujá 20 gramas de abacaxi 02 folhas de hortelã picado 03 cubos de gelo Gengibre a gosto Modo de Preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador ou coqueteleira e sirva. Não é necessário coar. (Massimo Failutti/Divulgação)

5. Margarita zoom_out_map 5/8 Ingredientes 1 ¹/² dose de tequila el Jimador Blanco Suco de ¹/² limão 55 ml de licor de laranja 1 colher de sopa de açúcar Gelo Modo de preparo: Bata 60 ml de suco de limão com açúcar a gosto, acrescente 120 ml de tequila El Jimador Blanco 100% agave e 55 ml de licor de laranja. Agora é só preparar a taça: vire-a de cabeça para baixo e molhe a bordinha dela em uma vasilha com água. Faça a mesma coisa em uma vasilha com sal. Coloque quanto quiser de gelo triturado, acrescente a mistura do drink e está pronto! (El Jimador/Divulgação)

6. MaracuJack zoom_out_map 6/8 Ingredientes 50 ml de Jack Daniel’s Meio maracujá 1 colher de sopa de açúcar Refrigerante Citrus Modo de preparo: Em uma coqueteleira cheia de gelo, acrescente os ingredientes e bata o conteúdo, com exceção do citrus. Despeje em um copo longo com gelo e complete com o citrus. (Jack Daniel's/Divulgação)

7. Gold zoom_out_map 7/8 Ingredientes 5 uvas rubis 20 ml de cointreau Meia maçã verde caramelizada 100 ml do espumante Ponto Nero Rosé Modo de Preparo: Corte uma maçã verde em cubos, polvilhe com açúcar refinado e refogue em fogo médio, até que a maçã atinja um tom caramelo. Resfrie. Em uma coqueteleira, coloque as uvas, o cointreau e a maçã verde caramelizada. Macere bem, adicione cinco cubos de gelo e bata, por 20 segundos. Sirva esta mistura em uma taça de espumante, colocando com uma peneira. Complete a taça com o espumante Ponto Nero Rosé. (Ponto Nero/Divulgação)