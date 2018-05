O ator José Loreto compartilhou com os fãs uma nova foto da esposa, a atriz Débora Nascimento, com a filha do casal, Bella, nos braços. Ela aparece dormindo no colo da mãe. Bella completa dois meses no próximo dia 14 de junho. O casal compartilha poucas fotos da bebê.

“Meus presentes da vida”, escreveu o ator na legenda da imagem.

Meus presentes da vida A post shared by José Loreto (@joseloreto) on May 27, 2018 at 7:18pm PDT

