Quatro músicos legais e suas fabulosas biografias, por Moska

1.Paul McCartney – Many Years From Now, de Barry Miles. Biografia autorizada em que Paul revela bastidores dos Beatles

Paul McCartney

Foto: Divulgação

2.Mick Jagger – Mick Jagger e os Rolling Stones, de Willi Winkler. O livro aborda os excessos dos Stones com muito sexo, drogas e rock’n’roll

Mick Jagger

Foto: Divulgação

3.Tim Maia- Vale Tudo, de Nelson Motta. As históricas confusões do cantor são narradas com muia leveza. Delícia de livro

Tim Maia

Foto: Divulgação

4. Eric Clapton – A Autobiografia. Alcoólatra e viciado em heroína, conseguiu superar tudo e envelhecer como um “deus da guitarra”