QRX 2011: um dos maiores eventos de automobilismo do Brasil

Entre os destaques estão alguns importantes lançamentos de 2011, caso do Audi R8, Nissan March, Nissan Frontier Attack, Renault Fluence, Bravo T-Jet e Audi A1 e Renault Duster

Foto: Luciano Piva



Quer uma sugestão de lazer com a família diferente? Não deixe de conferir a 6ª edição QRX – Quatro Rodas Experience, um dos maiores eventos de automobilismo do Brasil.

Muito mais do que um test drive, o QRX, que acontece nos dias 7, 10 e 11 de setembro, é um programa divertido para toda família com atrações espalhadas por todo o autódromo: área kids, praça de alimentação, quadriciclo, entre outros. São mais de 70 veículos à disposição dos aficionados por velocidade e carros. No QRX – Quatro Rodas Experience, é possível dirigir na mesma pista onde os grandes pilotos da Fórmula 1 disputaram e disputam cada décimo de segundo.

Conheça abaixo como serão alguns testes:



Caracterizada por reunir grandes estrelas do mercado automotivo, a categoria de Teste A reserva um passeio em veículos de alta performance, tais como Ferrari 360 Modena F1, Porsche Cayman, Audi R8, Audi RS5, Mercedes SLS, MM Cup, Chevrolet Corvette C6 e Fiat 500 Abarth, entre outros. Devido à potência dessas máquinas, os interessados só poderão realizar test-drives como acompanhantes de pilotos profissionais. O valor desse passeio sai R$ 600,00.

Há também outras opções como o Test Drive On-Road (ingressos a partir de R$ 90,00) e o Test Drive Off-Road (a partir de R$ 150,00). Na primeira modalidade, fãs de automobilismo vão acelerar em trechos como o traçado “S” do Senna, a reta dos boxes e o Laranjinha. Já a segunda modalidade é destinada aos amantes de aventuras e obstáculos, que preferem se atracar ao volante dos 4X4, enfrentando desafios em um circuito rústico com gangorras, morros íngremes e inclinações laterais.

Outras atrações:

Espaço Kids e autorama Recreio



Enquanto os pais “brincam” na pista, os filhos podem se divertir em um espaço seguro e cheio de atrações, desenvolvido pela revista infantil RECREIO.

Fraldário Dican



Espaço especial destinado às mamães que precisam de serviços básicos para a higiene e conforto de seus bebês.



Serviço

Quatro Rodas Experience (Entrada pelo portão 7)

Quando: 07, 10 e 11/09

Onde: Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)

Endereço: Avenida Senador Teotônio Vilela, 261

Horário: das 9h às 19h

Entrada: 20 reais (crianças até 10 anos e pessoas acima de 65 anos não pagam)

Test drives: de R$ 90 a R$ 600 reais

Para saber mais, acesse www.qrx.com.br