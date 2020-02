Proteja seu filho das doenças de fundo emocional

Reserve tempo para ficar com os filhos. A presença da mãe é essencial para a saúde emocional da criança

Foto: Getty Images

Sabe quando seu filho tem uma dor insistente que nunca passa? Esse sintoma pode ter um fundo emocional, como uma briga na escola com algum amiguinho. As doenças de fundo emocional (chamadas doenças psicossomáticas) são causadas ou agravadas por problemas da mente.

”Esse tipo de mal já foi comprovado em diversos estudos. Essas doenças surgem por causa de questões mal resolvidas na família ou na escola”, afirma a psicopedagoga Eliane Pisani. Vômitos, crises de gastrite, garganta irritada, dor de cabeça e alergias são alguns dos sintomas que aparecem nas crianças.

É importante você saber que seu pequeno não inventa a dor: ele realmente a sente. ”O problema de fato existe, é verdadeiro. E, muitas vezes, até se prolonga”, conta a médica pediatra Aneti Colucci, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Conheça as doenças emocionais mais comuns e aprenda a lidar com elas. Entender a situação da criança torna a cura mais fácil. Mas não deixe de levar seu filho ao médico e siga o tratamento indicado. E o mais importante: dê à criança paciência e amor – coisas que você tem de sobra!

Quando o problema é a escola

É na escola que seu filho fica durante boa parte do dia. Se não for um período agradável, ele pode desenvolver uma doença como defesa. ”Se a criança tiver dor de barriga ou de cabeça só na hora de ir para a escola, fique atenta”, revela Eliane Pisani. Converse com a professora e descubram juntas a causa do desconforto – pode ser rejeição dos amiguinhos, por exemplo. Ou faça um teste. Em vez de levá-lo à escola, convide-o para outro programa. Se ele não sentir nada, o problema pode estar no colégio. E talvez seja até o caso de mudá-lo de escola.

Tem idade para isso aparecer?

Não existe uma idade certa para as doenças de fundo psicológico surgirem, mas elas têm fases de desenvolvimento. Por exemplo, as alergias são mais comuns até os 7 anos de idade. Já na adolescência, os maiores riscos são de bulimia e anorexia, por causa da pressão social por um corpo magro. Outra coisa que pode acontecer é de um mal afetar seu filho na infância e voltar na adolescência. ”Algumas crianças desenvolvem bronquite na infância porque se sentem sufocadas pelos pais ou por pessoas próximas. Quando se tornam jovens, a doença se manifesta de novo por causa de relacionamentos amorosos sufocantes”, diz a psicóloga.