Prepare um banho para atrair boas energias

Para ter sorte, erva-doce e capim-cidreira chamam boas energias

Foto: Dreamstime

O que você quer atrair para este no ano? Primeiro, faça uma lista dos principais desejos que quer realizar em 2012. Em seguida, organize-os por ordem de importância. Comece pelo primeiro. Veja com qual das receitas abaixo ele combina, escolha um dia calmo e faça o banho.



AMOR

O alecrim limpa ambientes, clareia a mente e traz amor.

Ingredientes:

· 1 litro de água

· 1 colher (sopa) de alecrim

Modo de preparo: ferva a água. Desligue o fogo e despeje o alecrim. Misture e espere esfriar.

Como usar?

Banhe-se normalmente. Antes de desligar o chuveiro, despeje a mistura de alecrim do pescoço para baixo. Pense em uma luz rosa envolvendo seu corpo. Procure se acalmar e relaxar. Por fim, agradeça pelo amado que chegará em breve.

PAZ

O manjericão eleva a alma e promove a prosperidade.

Ingrediente:

· 1 galho de 10 cm de manjericão

Modo de preparo: em um recipiente, esmague as folhas do galho com as mãos. Não deixe de mentalizar harmonia.

Como usar?



Tome um banho normal e concentre-se em momentos de paz e felicidade. Massageie a pele, do pescoço para baixo, com as folhas de manjericão amassadas, enquanto imagina uma luz branca intensa em volta de você.



DINHEIRO

Ingredientes:

· Alfazema e folha de louro estimulam mudanças positivas e progresso.

· 3 folhas de louro

· 1 vidro de perfume de alfazema

· 1 litro de água

Modo de preparo: ferva a água e acrescente as folhas de louro. Desligue e deixe esfriar. Pingue cinco gotas de alfazema.

Como usar?

Após banhar-se como faz habitualmente, despeje a mistura do pescoço para baixo. É preciso que se sinta realmente próspera. Feche os olhos e imagine-se como sonha ser.

SORTE

Erva-doce e capim-cidreira chamam boas energias.

Ingredientes:

1 colher (sopa) de capim-cidreira

1 colher (sopa) de erva-doce

2 xícaras (chá) de água

Modo de preparo: separadamente, faça uma xícara de chá de erva-doce e outra de chá de capim-cidreira. Depois, misture-as.

Como usar?

No fim do banho, jogue a mistura ainda morna do pescoço para baixo. Foque e imagine que há uma estrela em cima de sua cabeça: ela deve aumentar conforme a água escorre pelo corpo.