Prepare a mesa para o fondue

Mais que uma refeição, o fondue, receita de origem suíça, é um programa gastronômico perfeito para reunir os amigos em noites geladas. Selecionas alguns utensílios que são indispensáveis.

Fritos

Foto: Divulgação



O réchaud é a panela com um suporte para chama (a álcool ou vela) embaixo. As de inox e alumínio são ideais para carne, e as esmaltadas, para queijos.

1. Jogo de de fondue porcelana Bacco´s Casa (R$ 138,50*, com oito peças)

2. Jogo de fondue de Ceraflame Tramontina (R$ 650*, com 12 peças)

Doces

Foto: Divulgação

Para aquecer o chocolate, prefira o rèchaud à vela.

3. Caneca para fondue Imaginarium (R$ 69,90*, com quatro peças e baralho divertido)

4. Aparelho de fondue Maxwell & Williams, à venda na Casa Dicor (R$ 48*, com seis peças)

Sirva bem

Foto: Divulgação

Organize molhos e acompanhamentos em petisqueiras. Espetos divertidos também podem ser comprados avulsos.

5. Petisqueira Etna (R$ 44,99*, com nove peças)

6. Espetos Quadrifoglio (R$ 50*, o kit com quatro peças)



Gostou? Clique na imagem abaixo e confira uma galeria com receitas incríveis. Prepare em casa receitas de fondue de chocolate, fondue de queijo, fondue de carne, fondue de camarão… Tem até receita light de fondue!