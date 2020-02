Posso convidar só alguns colegas de trabalho para o casamento?

A regra é simples, segundo a consultora de imagem Vanessa Barone, autora do livro “Descomplique!” (Ed. LeYa): ou você convida todo mundo ou não chama ninguém. “Tudo bem ter diferentes graus de amizade no ambiente de trabalho, mas, se alguém é excluído do evento, o clima fica desagradável”, argumenta a especialista. Caso resolva convidar todos, faça um convite individual ou um comunicado geral no quadro de avisos.

Outra situação desconfortável a ser evitada é convidar o escritório inteiro para a cerimônia religiosa e só alguns para a festa. “Na dúvida, deixe a turma do trabalho fora da lista de convidados”, diz. Mas você deve compensar essa atitude agendando um lanchinho para os colegas mais próximos conhecerem sua nova casa na volta da lua de mel.

E, independentemente de quem você for chamar, lembre-se de colocar no convite como será a recepção: apenas bolo e champanhe, um coquetel ou jantar. “Dessa maneira, seus convidados poderão se programar com antecedência”, observa Vanessa.