Por que não posso levar meu animal à praia?

Além de transmitir doenças a seres

humanos, bichos na praia podem

contrair viroses

Foto: Getty Images

Há uma lei que proíbe as pessoas de levar animais para o mar e a areia. Quem desobedecer essa lei pode levar multa. Além do risco de acidentes, como mordidas, existe a questão da higiene. As fezes de cães e gatos transmitem doenças às pessoas, como bicho geográfico e toxoplasmose.

E seu animal também fica mais exposto a doenças, como a dirofilariose (verme do coração), comum no litoral, e a leishmaniose. Nas praias também há muitas pulgas e sarnas, devido ao calor e à umidade. Antes de viajar, verifique as vacinas e use um remédio preventivo para pulgas.

Marcelo Quinzani, Médico veterinário formado pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), e diretor do Hospital Pet Care (SP)