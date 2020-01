Plantas: espécies que valem por uma oração

A Callisia Repens, também conhecida como dinheiro-em-penca, promete bolso cheio.

Foto: zygotehasnobrain/Thinkstock/Getty Images

Dinheiro-em-penca

Para engordar a conta bancária, a indicação é colocar um vaso da planta dinheiro-em-penca na cozinha, lavanderia ou na entrada da casa.

Violeta

Se a vibração estiver carregada, três vasos de violeta na sala serão suficientes para equilibrar o ambiente.

Abre-caminhos

Quando a vida parece estar estagnada, essa planta pode trazer bons fluidos e força. Coloque-a perto da porta de entrada da sua casa.

Maria-sem-vergonha

Quer ter mais pique? Ponha um vaso da multicolorida maria-sem-vergonha na sala e deixe-o protegido dos raios de sol.

A calêndula ajuda a perdoar ao outro e a si mesma.

Foto: mircevski/Thinkstock/Getty Images

Calêndula

A flor é ótima para facilitar o perdão ao outro e a si mesma. Coloque-a na cozinha ou na sala em um lugar que receba sol de manhã.

Cavalinha

Coloque um vaso no quarto. Ajuda quem quer engravidar.

Roseira

Ela é indicada para multiplicar o amor, mas prefira ter flores plantadas na terra a cortá-las e colocá-las no vaso com água.

Comigo-ninguém-pode, arruda, espada-de-são-jorge, pimenteira e guiné

São indicadas para quem quer manter a inveja bem longe. O melhor é deixar as plantas na entrada, para bloquear impurezas da rua. Junte-as no mesmo vaso, com terra boa e adubada. O único cuidado é não regar demais e colocar o vaso duas vezes por semana perto da janela.