Pesquisa indica a renda ideal para ser feliz

A ideia de que dinheiro traz felicidade muitas vezes pode parecer estranha. No entanto, uma recente pesquisa feita pela Purdue University revelou que a quantidade de dinheiro recebida por alguém, mensal e anualmente, pode influenciar na sua felicidade de forma geral.

Foram consultadas 1,7 milhões de pessoas -de 164 países- e todas as informações do estudo eram individuais. Tais dados do Gallup World Poll mostraram que “a renda ideal para satisfação máxima é de 95 mil dólares e entre 60 e 75 mil dólares para um bem-estar emocional. Novamente, esse valor é para indivíduos e seria mais alto para famílias”.

O salário mínimo vigente no Brasil em 2018 é de R$ 954.

Veja também: Calculadora de salários – descubra quanto você ganharia se fosse um homem

Por mais que os níveis de bem-estar aumentassem conforme a renda da pessoa, aquelas excessivamente bem remuneradas demonstravam uma diminuição na sua felicidade, em uma avaliação geral, não cotidiana. Isso pode ser explicado pelo fato de que o dinheiro serve para necessidades básicas, mas apenas até um certo ponto. Quando esse ponto é atingido, o indivíduo passa a procurar satisfação em outras áreas, como a comparação com outras pessoas, o que pode diminuir os níveis de bem-estar.

Além das alterações de pessoa para pessoa, a renda ideal também depende da região, de acordo com a pesquisa. Na América Latina, um nível alto de bem-estar pode ser atingido com 35 mil dólares por ano, enquanto na Ásia Oriental a renda gira em torno de 110 mil dólares. Esses números são justificados também pela comparação. Quanto mais rica é a sociedade em torno do individuo, maior é a expectativa dele quanto a sua própria renda.

Leia mais: 5 práticas para ter uma vida mais feliz