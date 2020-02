Passo a passo: aprenda a fazer uma ecobag

Passo a passo para você fazer uma ecobag exclusiva e personalizada

Foto: Sheila oliveira/Empório Fotográfico

Faça sua própria ecobag e deixe-a mais bonita personalizando o tecido com um desenho de seu filho.

Material:

2 retângulos de 36,5 x 41,5 cm de brim cru (ou outro tecido).

2 retângulos de 36,5 x 41,5 cm de tecido de forro.

2 cortes de alça (tipo cadarço) medindo 60 cm cada um.

Lápis ou caneta.

Placa de corte, régua e cortador.

Ferro de passar roupa.

Máquina de costura.

Alfinetes.

Tesoura.

Modo de fazer

Risque o tecido, corte ns medidas e junte os lados

Foto: Divulgação

1. Com o auxílio de uma régua, risque com lápis ou caneta o tecido e corte-o nas medidas já indicadas duas vezes no brim e duas vezes no tecido do forro.

2. Junte os lados direito com direito do brim, alfinete deixando o tecido bem retinho.

Costure as laterais, mas lembre-se de deixar uma abertura para a bolsa

Foto: Divulgação

3. Costure começando pela lateral superior direita, depois costure a parte inferior e a outra lateral. Não costure os quatro lados, pois a bolsa precisa de uma abertura.

4. Alfinete o tecido de forro, direito com direito. Em seguida, costure somente as laterais. O fundo e o topo ficarão sem costura.

Vire a bolsa do avesso para marcar o fundo e os cantos.

Foto: Divulgação

5. Para fazer o fundo da ecobag, abra a bolsa (notando que ela ainda está pelo avesso). Esse truque de costura é que dará o formato. No fundo da bolsa você tem duas pontas: a ponta da direita e a da esquerda. Escolha uma delas para começar.

6. Coloque a bolsa numa superfície plana. Alinhe bem essa ponta, usando a linha de costura do avesso (o fundo) com a costura lateral que está do lado de fora da peça. Deixe ambas as linhas uma em cima da outra (vale dar uma olhadinha por fora para ver se está certinho) e prenda com alfinetes.

7. Com uma caneta, marque uma linha de 5 cm: da ponta para o centro (5 cm), da esquerda para a direita (5 cm) e da direita para a esquerda (5 cm). Marcando assim você centraliza bem. Risque. Repita esse processo do outro lado. Leve para a máquina e costure. O resultado é um cantinho bem assentado.

Coloque forro e alça na bolsa ainda do avesso, depois vire do lado certo

Foto: Divulgação

8. Vista o forro na bolsa. A bolsa do lado direito com as alças já alfinetadas. Deixe as alças para baixo.

9. Encoste os lados direito com direito. Note que a costura do forro fica no topo. Alfinete toda a volta, deixando os tecidos bem ajustados. Costure. Para a alça ficar bem firme e segura, faça o retrocesso com a máquina, assim a costura fica bem reforçada. Por último, vire a peça para o lado direito.

Costure o fundo e acerte as pontas com a ajuda de um ferro quente

Foto: Divulgação

10. Para finalizar, feche o fundo. Dobre as pontinhas para dentro. Se você quiser facilitar a costura passe a ferro para assentar. Prenda com alfinetes e costure.