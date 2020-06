Parada LGBT+ de SP terá edição virtual no Youtube

Pela primeira vez em seus 23 anos de história, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo será realizada inteiramente de forma virtual. Com o tema de solidariedade, a #ParadaSP Ao Vivo será transmitida pelo Youtube no próximo domingo (14) e tem como objetivo arrecadar doações para a Rede Parada pela Solidariedade, projeto de apoio a LGBT+ em situação de vulnerabilidade.

Com duração de oito horas, o evento começará às 14h e terá transmissão simultânea em 11 canais do site: além das plataformas do Dia Estúdio, da Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT/SP) e do YouTube Brasil, também será possível assisti-la nos canais dos apresentadores Fih e Edu (Diva Depressão), Herbertt e Fernanda (Canal das Bee), Lorelay Fox, Mandy Candy, Jean Luca, Nátaly Neri, Louie Ponto e Spartakus Santiago.

Até o momento, poucas atrações musicais foram confirmadas, mas já se sabe que Glória Groove e Daniela Mercury marcarão presença na Parada virtual. Através da hashtag #ParadaSPAoVivo, o público poderá participar da festa, enviando suas fotos e relatos. Para mais informações, vale dar uma olhada no Instagram oficial do evento, cuja edição presencial segue marcada para o dia 29 de novembro.

Abaixo confira o teaser do evento:

