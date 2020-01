Para copiar: Simone faz festa linda com tema de heróis para o filho

E o parabéns? Na última segunda-feira (5), Simone, da dupla sertaneja com a irmã Simaria, celebrou o aniversário de cinco anos do filho Henry com uma festa poderosa com o tema de super-heróis.

Nos cliques em que a cantora aparece marcada no Instagram, é possível ver que a cor marcante da comemoração foi o vermelho. Ela, o primogênito e o pai, Kaká Diniz, surgiram com pelo menos uma peça no tom. Além disso, os looks combinaram perfeitamente com algumas partes da decoração, como o bolo do Homem-Aranha e um carro figurativo. Ah, e sabe quem também entrou na harmonia das cores? Simaria!

Ao que tudo indica, um dos pontos altos da festa foi o presente que o pequeno Henry ganhou. Agora, a família tem um membro que é um cachorrinho – muito fofo por sinal, viu?

E como uma festa de criança fica ainda mais especial com fantasias, Henry pôde posar junto com vários heróis, como o Super-Homem, o Homem-Aranha e, também, o Coringa.