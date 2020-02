Os gadgets favoritos de Débora Fortes, ex-diretora da revista INFO

A jornalista Débora Fortes é viciada em tecnologia. Trabalhou muitos anos na revista INFO e foi por trê anosdiretora de redação da publicação. Comprou o iPhone assim que chegou ao mercado americano e hoje ele funciona inclusive como bloco de notas. Apaixonada por gadgets, como não poderia deixar d ser, as paixões offline de Débora são cozinhar, viajar e fotografar. Ela é do tipo que embarca carregada de tripé, lentes variadas e todos os acessórios que possibilitem fotos diferentes e bacanas.

Perguntamos à expert quais são os cinco gadgets que ela não vive sem. Confira a lista, de repente você também se apaixona por algum item

iPhone 4

“Gadget inseparável, estou com ele 24 por 7. Durmo e acordo (literalmente) com ele. É meu despertador, meu moleskine, meu personal trainer.”

iPad

“Você pode achar que não precisa de um. Até colocar as mãos (ou melhor, os dedos!) nele. O meu roubou o espaço do notebook em casa e nas reuniões de trabalho. Ando vidrada nas novas possibilidades para as revistas.”

GPS nüvi 3760, da Garmim

“Confesso: sou dependente do GPS, detesto me perder. Minha nova aquisição tem cara de smartphone.”

Mixer Cuisinart

“Culinária é o meu hobby mais offline. Plugado na tomada está sempre o meu inseparável mixer cor de melancia.”

Câmera fotográfica EOS 550D

“Peguei pela primeira vez numa câmera aos 6 anos de idade. E virou um hobby. Sou obsessiva por cliques nas viagens.”