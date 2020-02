Oito ideias simples para decorar a casa

Nayara Nimtz, 29 anos, professora de educação física, Piedade, SP

Meu marido e eu morávamos numa casa pequenininha no interior de São Paulo. Aí, no começo deste ano, o Constantino foi transferido no trabalho e tivemos que mudar de cidade. Passamos a morar num apê com 80 m². Detalhe: nossa casinha anterior tinha a metade desse tamanho! Foi muito gostoso passar a viver num imóvel mais amplo e espaçoso. Só havia um problema: os móveis e utensílios que tínhamos mal davam para ocupar os cômodos do novo apê.

Para dar um jeito nisso, resgatei uns móveis antigos e resolvi restaurá-los. E parti em busca de ideias. Como sou leitora fiel da Sou mais Eu!, me inspirei em algumas matérias de decoração da revista. Também pesquisei na internet e usei minha criatividade. Além de vazia, minha casa não tinha a minha cara. Por isso, criei acabamentos e pequenas peças para complementar a decoração: quadrinhos, mosaicos, criados-mudos…

Parece besteira, mas não é só de móveis que vive um ambiente. Alguns detalhes fazem toda a diferença. E assim, reaproveitando o que já tinha e sem gastar quase nada, consegui deixar meu lar com o meu jeitinho. Confira as minhas criações e se inspire!

Na foto: os porta-retratos brancos acima da cama, banquetinhas como criados-mudos a e parede listrada como cabeceira

1 . Porta-retratos

Para a parede, comprei seis porta-retratos baratinhos (R$ 1 cada!) e mandei imprimir fotos minhas e do meu marido em preto e branco. Coloquei-as nos quadrinhos e os fixei sobre a cama. Como não temos prateleiras nem estante, aproveitei o espaço para exibir nossas fotos e ainda deixei a parede menos pelada.

2. Criados-mudos

Nosso quarto, que só tinha cama e guarda-roupa, também precisava de um tchan. Comprei duas banquetinhas na rua por R$ 4 cada, pintei com o resto da tinta branca que usei na mesa da sala e transformei em dois criados-mudos. Para completar, pintei uma garrafa de cerveja e revesti outra com paetês. Ficou uma graça!

3. Cabeceira

Inspirada na matéria da edição 296, fiz listras com fita crepe na parede e criei uma cabeceira moderna para a minha cama!

Os pratos pintados e a mesa personalizada de Nayara

4. Quadrinhos redondos

Na parede, queria colocar pratos próprios para pendurar. Mas não achei nenhum do meu gosto. Então comprei sete bastidores (círculos de madeira usados para bordar), de dois tamanhos. Pintei com a mesma tinta que usei na mesa e coloquei pedaços de tecido. Como os bastidores já são feitos para fixar tecidos, bastou encaixar o pano entre as duas partes de cada um e cortá-lo na medida!

5. Mesa

Peguei uma mesa velha e feia da antiga casa, lixei toda a sua extensão e pintei tudo com uma tinta acrílica branca. Mas o tampo ficou horrível, todo manchado. Aí tive outra ideia: comprei um metro de tecido de algodão e revesti sua superfície. Colei com cola branca na parte de baixo das bordas da mesa. Depois mandei fazer um tampo de vidro, que foi a parte mais “cara” de tudo. Pronto!

Um espelho velho foi transformado em mosaico e pequenos fuxicos deixaram a peça mais charmosa

6. Mosaico de espelho

Para decorar o corredor entre os quartos e o banheiro, aproveitei um espelho que quebrei e usei os cacos para fazer três quadrinhos. Recortei círculos de papelão e colei os cacos sobre eles com cola branca. Depois fiz fuxicos com os tecidos que sobraram dos quadrinhos redondos e colei ao redor dos cacos com cola quente. Perfeito! Como só usei restos, não gastei nada!

Com uma pallet de madeira e um vidro, essa incrível mesa foi criada

7. Mesinha de centro

Vi a mesinha de pallet na edição 295 e me apaixonei. peguei um pallet velho, pintei e coloquei um pedaço de vidro que sobrou da mesa. não gastei nada!

Adesivos de parede são uma ótima opção para quem enjoa fácil da decoração: para trocar a peça é só removê-la da parede!

8. Adesivo de parede

Desenhei vários pássaros no verso de um papel contact preto para fazer os adesivos da cozinha. Copiei a ideia da edição 275 da Sou mais eu!, eles ficaram originais e eu gastei apenas R$ 10!