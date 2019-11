O que a Lua cheia do dia 12 reserva para os signos

A terceira semana do mês será marcada por uma Lua cheia em Touro. Esse período nos deixará mais abertos, sensíveis, afetuosos e acolhedores. Valerá a pena também dedicar algum tempo para reflexão, meditação e autoconhecimento. Veja a seguir o que o fenômeno, que acontece na próxima terça (12), pode reservar para você.

Áries

Se estiver buscando um aumento ou promoção, a Lua cheia do dia 12 trará mais cautela e calma nas conversas e discussões sobre o assunto. Tente expor suas razões e motivos de forma calma e eficaz. Esse também não será o momento para investir ou fazer gastos altos. Deixe isso mais para o final do mês.

Touro

A Lua cheia do dia 12 exigirá que você tome uma decisão importante sobre os próximos passos da sua vida. Neste momento, reflita sobre tudo que está passando e considere o que você quer daqui para frente, seja no trabalho, nas finanças ou na vida pessoal. O período também envolverá um fechamento de ciclo, que pode ser uma mudança de emprego ou um fim de relacionamento ou amizade.

Gêmeos

O mês está caótico e, por isso, a partir do dia 12, você estará muito ansiosa por descanso. Apesar disso, sua vida social continuará agitada até, pelo menos, o dia 19. Então, descanse o máximo que conseguir, mas não deixe de sair com os amigos e conhecer gente nova. Priorize programas mais tranquilos e evite baladas ou grandes festas.

Câncer

Este período do mês será marcado por um evento social que reunirá vários amigos e pessoas especiais para você. Aproveite o clima de festa para relaxar e esquecer um pouco de possíveis problemas que enfrentou no último mês.

Leão

Todo seu trabalho duro nos últimos meses têm impressionado seus chefes. Na Lua cheia do dia 12, você verá que seus esforços estão sendo reconhecidos e, possivelmente, conseguirá até uma promoção, que representará um grande passo adiante. Pode ser também que você receba um convite para uma viagem especial.

Virgem

Se estiver com alguma viagem marcada, a Lua cheia irá acelerar o andamento de assuntos ligados a destinos internacionais. Mesmo assim, tenha cuidado e muita atenção, porque Mercúrio estará retrógrado até o dia 20, o que pode causar atrasos e confusões.

Libra

Neste mês, você está especialmente preocupada com suas finanças e o dia 12 pode trazer algumas dívidas de volta à tona. Procure ser mais controlada, prática e realista até que essa situação se acalme um pouco no final de novembro.

Escorpião

Prepare-se! A Lua cheia do dia 12 trará mais atenção aos seus relacionamentos. Se estiver comprometida e o namoro ou casamento estiver passando por um período de incertezas ou crise, é possível que finalmente as coisas se resolvam entre você e o parceiro. Se estiver solteira, seu momento mais favorável será no final do mês.

Sagitário

A chegada da Lua cheia em Touro trará clareza sobre alguns problemas que você está enfrentando neste mês. Com mais informações, você poderá finalmente resolver isso tudo. Plutão e Saturno estarão alinhados com a Lua, te ajudando a encontrar as palavras certas para usar em conversas e discussões.

Capricórnio

Aproveite o clima romântico que a Lua trará para sair e conhecer gente nova. Pode ser que se envolva com alguém especial. Um acontecimento poderá se tornar memorável e abrir portas para novas oportunidades.

Aquário

Com a chegada da Lua cheia, você estará mais voltada para a vida em família. Para aproveitar esse momento, busque mais autoconhecimento e entender melhor seus sentimentos e emoções. Também será um ótimo período para receber amigos e parentes queridos em casa e aproveitar a companhia deles.

Peixes

Com a chegada da Lua cheia do dia 12, você estará mais motivada a concluir algum projeto ou trabalho em que está atuando há tempos. Aproveite, mas tenha atenção redobrada com detalhes que podem passar despercebidos, porque Mercúrio estará retrógrado até o dia 20, o que pode causar alguns problemas.

