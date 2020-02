O hábito de engolir sapos é desvendado pela VIDA SIMPLES

Pare! Não engula esse sapo

Foto: Reprodução Revista VIDA SIMPLES

Por que toleramos ou ficamos calados diante de algo que nos desagrada? Essa é a principal pergunta feita pela revista VIDA SIMPLES na edição de julho. Engolir sapo já virou um hábito comum a muitas pessoas e significa “tolerar coisas ou situações desagradáveis sem responder, por incapacidade ou conveniência”, segundo o escritor e professor Ari Riboldi, autor do livro “O Bode Expiatório” (editora Age). Mas qual o motivo de tal falta de atitude?

De acordo com Vera Martins, especialista em medicina comportamental, pessoas que engolem sapos procuram, simplesmente, evitar conflitos, nem que para isso seja necessário ignorar os próprios desejos.

“Essa atitude tem a ver com a cultura, com crenças que estão no modelo mental guiando nosso comportamento para a passividade em situações em que nos sentimos ameaçados ou com riscos de perda”, conta Vera. Isso provoca então o desenvolvimento de raiva e pode causar, até mesmo, problemas de saúde, como alergia, asma brônquica, dermatites, síndrome do intestino irritável e fibromialgia.

Quer saber se você ou alguém próximo sofre desse mal? Confira o perfil do engolidor de sapos elaborado por Vera e tire a dúvida:

· Bloqueador: Demonstra pessimismo e resistência em aceitar uma mudança, por medo de ser incompetente.

· Procrastinador: Deixa tudo para depois. Sua vida é uma eterna crise, confirmando seu sentimento de incompetência.

· Observador: Não se posiciona, prefere ouvir e fazer o que os outros decidem.

· Amável e concordante: É educado, permissivo e concorda com tudo que o outro diz. É como se não tivesse opinião própria, pois normalmente acha a ideia do outro tão adequada quem nem faz comentários.

· Vítima: Reclama de tudo, coloca-se no papel de vítima, fazendo o outro se sentir culpado.

Um pouco de disciplina cai bem

Comece colocando disciplina em seu trabalho

Foto: Reprodução Revista VIDA SIMPLES

Ainda sobre comportamento pessoal, a revista esclarece que disciplina não deve ser confundida com rigidez e ajuda a levar ordem para a vida. Para ser disciplinado é preciso ter a mente aberta, saber priorizar e fazer escolhas. O resultado não é uma agenda engessada e sim mais leve.

Comece pelo trabalho! Determine o tempo de execução de cada tarefa, inicie pela mais difícil ou trabalhosa, evite conversas desnecessárias, determine quando começa e termina a jornada e comprometa-se com o que faz.

Seu corpo pede uma pausa

Reserve um tempo para ficar de pernas para o ar

Foto: Reprodução Revista VIDA SIMPLES

Depois de tanto refletir sobre uma possível transformação pessoal, é a hora de relaxar. Afinal, descanso é bom e todo mundo gosta. Para isso, a edição de julho reuniu sugestões super-relaxantes que vão da escolha do travesseiro a cursos de meditação e viagens. Bom descanso!