Novidades inusitadas da maior feira pet da América do Sul

A PET South America, principal evento do setor pet e veterinário da América Latina, começa nesta terça-feira, dia 21 de agosto, no São Paulo Expo, e trará diversos lançamentos em áreas como tecnologia, saúde, alimentação e bem-estar animal. Entre as novidades estão algumas bem inusitadas, como o diamante feito com pelos, as camas suspensas e o BB Cream para gatos.

Voltada para profissionais do setor pet, médicos-veterinários e lojistas, a programação da feira reúne mais de 75 palestras, além de cursos, competições e apresentações.

Diamante feito com pelos ou cinzas do pet

Uma companhia que trabalha com os serviços de cremação coletiva e individual vai mostrar como é possível fazer um diamante com o pelo ou as cinzas do animalzinho de estimação.

Camas suspensas para gatos

Um empresa de camas e acessórios para cães e gatos traz a Cat Coccon, uma cama suspensa para gatos, além de sua linha inspirada no estilo nórdico.

BB Cream

Uma indústria gaúcha de produtos ecológicos para a estética animal apresentará o primeiro BB Cream Shampoo para gatos do Brasil, o Banho Completo Gato Verde.

Bolo de caneca para pets

Sem glúten e sem lactose, o bolo de caneca para pets fica pronto em um minuto no micro-ondas e está disponível em diferentes sabores.

Serviço

PET South America

Data: 21 a 23 de agosto de 2018

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – São Paulo, SP

