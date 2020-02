Nova invenção reparadora parece até brincadeira

Todo colorido e divertido, este é o Sugru

Foto: Divulgação

Pode parecer brincadeira de criança, mas tem muito adulto usando por ai. Sugru é a mais nova invenção que se adapta a qualquer material, da madeira ao plástico, além de ser multifunções e resolver qualquer problema.

É usado para proteger Iphones e câmeras fotográficas, remendar botas ou qualquer outra coisa que precise de um pequeno ajuste. O mais incrível é que ele é moldado com as próprias mãos, ou seja, pode se adaptar as situações mais inusitadas.

O preço é justo: um pacotinho pequeno com 8 custa £11