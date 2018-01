Nem toda noiva sonha com um visual de princesa da Disney. Se você quer se sentir linda e sexy no seu grande dia, acredite: existem opções que unem sensualidade e elegância explorando toda a beleza do corpo feminino. Confira algumas sugestões de vestidos brancos para quem pretende fugir dos padrões e apostar em uma versão mais ousada.

1. Fendas profundas

Fendas arrasadoras dão mais leveza a vestido fluidos e combinam perfeitamente com cerimônias ao ar livre e diurnas. A altura da fenda depende do estilo de cada noiva. Durante as provas, certifique-se de que o vestido possui camadas suficientes para não se tornar revelador demais – especialmente ao caminhar.

2. Transparências delicadas

Transparências delicadas dão um toque extra de feminilidade ao vestido de noiva. O efeito tattoo lace simula uma tatuagem de renda sobre a pele e está em alta! Este estilo de aplicação atrai bastante a atenção. Portanto, dispensa o uso de muitos acessórios.

3. Decotes profundos nas costas

Modelos que deixam as costas à mostra são queridinhos entre as noivas, combinando com praticamente todo tipo de cerimônia.

4. Modelagem sereia

O corte sereia é perfeito para quem busca um visual sexy e elegante. Este tipo de modelagem valoriza as formas femininas e ajuda a alongar a silhueta. A abertura da saia varia de acordo com o estilo de cada noiva, podendo ir das saias mais abertas a modelos mais discreto e fechados.

5. Top cropped

O top cropped veio para ficar! E conquistou seu espaço no universo da moda noiva. Os modelos em duas peças possuem uma vantagem sobre os demais: a possibilidade de fazer várias combinações entre as peças. A noiva pode mesclar uma saia clássica com um top mais ousado, por exemplo. A versatilidade permite ainda que a saia longa seja substituída por uma versão curta para aproveitar a pista de dança com mais conforto. O ideal é que o espaço entre o top e a saia seja de até um palmo, sem aparecer o umbigo.