Você não precisa de uma louça especial para as festas se tiver no armário pratos e travessas brancos ou transparentes

Foto: Dreamstime

Taças sortidas, purpurina, restos de papel de presente e pedaços de fitas coloridas vão ajudá-la a montar o cenário perfeito para o Natal. A revista ANAMARIA traz ideias simples e baratas para enfeitar sua casa com lilás, cor suave com o mesmo espírito alegre do Natal que o verde e o vermelho.

Tendência não vale só para moda: neste ano, o Natal será lilás

. Você não precisa de uma louça especial para as festas se tiver no armário pratos e travessas brancos ou transparentes. Assim, vai ficar fácil incrementar o visual da mesa – basta acrescentar acessórios e enfeites de cores fortes entre os objetos neutros. No exemplo ao lado, guardanapos e louças brancas ganharam brilho e personalidade com as fitas roxas.

. Copos de requeijão podem se transformar em castiçais divertidos. Coloque velas baixinhas dentro deles ou encha-os com água e use velinhas flutuantes. Entre os copos, coloque bolas roxas e lilases espalhadas sobre a toalha. Amarre fitas de cetim do mesmo tom ao redor dos castiçais.

. Enfeites baratos você encontra em qualquer lojinha de R$ 1,99, mas fazer seus próprios mimos tem um valor especial. Mergulhe bolinhas ou estrelinhas de isopor na cola branca e depois passe-as em purpurina lilás e prateada. Use-as na árvore de Natal ou coloque-as em vidros.

Ideias fáceis para dar o clima de festa





Candelabro e enfeites diferentes

Todo ano, uma ou outra taça acaba quebrando durante as festas. O resultado é um armário cheio de taças avulsas. Use-as de cabeça para baixo para apoiar velas. Embrulhe bloquinhos de isopor com retalhos de papel de presente e espalhe pela casa!

Toalha incrementada com fitas

Nada de gastar dinheiro comprando toalha natalina. Você usará a peça só uma vez e não vai querer repeti-la no Natal seguinte. Use uma toalha do dia a dia e fixe nela uma fita colorida, usando alfinetes. Arremate com florzinhas artificiais.