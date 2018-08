Muito além do crepom: Opções criativas para repaginar o bem-nascido

Os bem-casados surgiram há mais de 100 anos e até hoje são presença quase obrigatória nas cerimônias de casamento. Representando duas partes unidas por amor, o docinho logo dominou todos os outros tipos de celebrações, ganhando nomes específicos para cada ocasião. No cenário da maternidade, os bem-nascidos já se tornaram a lembrancinha preferida das mães.

Uma grande vantagem é que a temática infantil permite uma infinidade de apresentações para este docinho clássico. Confira algumas opções:

Quem disse que o bem-nascido precisa de uma embalagem que o esconda? Seguindo a tendência dos docinhos naked, o bem-nascido pode ser oferecido diretamente na bandeja. Os convidados podem receber caixinhas ou sacolinhas para acomodar seus docinhos e levar para casa.

Embalagens de tecido combinam bem com flores delicadas de papel. Fuja das combinações tradicionais e aposte em tons pasteis.

O bem-nascido também pode ser montado em potinhos de vidro, com diversas camadas de massa e recheios diferentes.

Decorações com proposta mais rústica podem contar com docinhos embalados em papel transparente e barbante. Simples e lindo!

Uma opção para quem busca uma lembrancinha mais sofisticada é incluir uma medalha de prata com as iniciais do bebê ou o brasão da família.

Embalagens totalmente transparentes também estão em alta – especialmente para docinhos com aparência bem apetitosa.