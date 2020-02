Minha cadelinha faz chapinha e baby-liss

Vejam como o pelo da Clarinha fica

muito melhor com os fios lisos

Foto: Arquivo Pessoal

Eu e a Clarinha somos muuuito vaidosas. Ela tinha seis meses quando a levei a uma pet shop para fazer chapinha pela primeira vez. Sabe qual é o problema? A Clarinha tem o pelo rebelde! Ainda bem que descobri a hidratação profunda e a cauterização, que ajudam a domá-lo. E não é que os fios estão menos arrepiados? Luxo! Minha cachorrinha é como uma filha. Ela é tão carinhosa comigo que merece todo o tipo de tratamento de beleza para ficar deslumbrante como eu!

Até dentro de casa

Quando a Clarinha não faz a chapinha, peço para o “cabeleireiro canino” fazer cachinhos. Ela parece um anjinho. Eu sinto que a minha filha gosta desses frufrus. Ela abana o rabo quando sai da pet shop assim, toda produzida… E Clarinha se ama. Ela não se arruma só para ir à festa, não. Ela usa a chapinha ou o baby-liss em casa também. Por mim, a Clarinha teria o pelo incrível nos 30 dias do mês. Mas já soube na pet shop que não pode. A pele do cachorro não aguenta, mesmo usando os produtos e os equipamentos adaptados.

Somos muito amigas Quando a Clarinha não vai ao salão, coloco um lacinho, uma gargantilha de strass ou pinto as unhas dela com esmalte apropriado. O importante é ficar chique. Meu marido e meus filhos morrem de ciúme, porque a primeira coisa que eu faço quando chego em casa é carinho nela.

Eu mimo a Clarinha mesmo, afinal, somos muito amigas… Não poupo o bolso para agradar a minha bichinha. Como eu sei que a Clarinha fica toda animada com roupinhas novas, sempre compro vários modelitos novos. Já fi z as contas e, por mês, gasto em torno de R$ 250 com a minha filhinha. Mas ela fica um charme, né?

Os gastos com a Clarinha por mês

– 1 esmalte – R$ 20

– 1 chapinha – R$ 30

– 1 baby-liss – R$ 30

– Roupinha (de acordo com a necessidade) – R$ 25• 1 hidratação – R$ 50

– 1 cauterização – R$ 50

– 1 kg e meio de ração especial importada – R$ 45 (R$ 30 o quilo)

– 4 banhos – R$ 30 cada