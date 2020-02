Meu bicho morreu. Devo comprar outro?

Antes de pegar um animal para o familiar ou amigo que perdeu um bichinho, converse com ele para saber se tem interesse

Foto: Getty Images

Se o bicho de estimação morreu e você está triste, não pegue outro logo em seguida. Esta é a opinião da psicóloga Ana Cláudia Vanzelli, que é especialista em depressão. ”O mais indicado é que primeiro você passe pela fase do luto. É preciso entender que cada ser é único, e um animal, a partir do momento que se torna de estimação, não pode ser substituído por outro qualquer”, explica a psicóloga.

De acordo com a especialista, a dor da perda é intensa, mas necessária para o crescimento de cada um. ”Não podemos fingir ou mascarar o ocorrido, portanto, substituir o bichinho por outro pode não ser uma boa ideia”, afirma Ana Cláudia Vanzelli.

Hora de pegar outro animal

A psicóloga sugere que você só deve considerar se compra (ou adota) outro animal após atravessar a fase do luto e elaborar esta perda.

Se a pessoa que está sofrendo pela morte do bicho de estimação é algum familiar ou amigo, é imprescindível conversar com a pessoa antes de presenteá-la. ”Juntas, vocês podem pensar e decidir se ela está preparada e se deseja ter um novo bicho de estimação”, explica a psicóloga Ana Cláudia Vanzelli. ”Se ela decidir que sim e se for possível, acompanhe-a no dia em que for realizar a adoção”.