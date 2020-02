Melhores raças de cachorro para apartamento

Pug é uma das raças de cães mais

indicadas para viver em apartamentos

Foto: Getty Images

Encontrar o cão certo para morar em um apartamento não é fácil. Por lei, qualquer um pode ter um cão, desde que ele não faça barulho das 22 h às 7 h. Mas não basta só isso. Primeiro é preciso descobrir qual raça você quer, levando em conta o tamanho do lugar em que o bichinho irá ficar, o tempo que você terá para passear com ele e quanto quer gastar com os cuidados. Evite vira-latas, porque é difícil saber qual tamanho terão.

O veterinário José Manoel Mouriño, da Clínica Pet Place, de São Paulo, nos indicou seis raças para essa situação. Confira.

Pug

. Preço – R$ 1.200

. Porte – Pequeno

. Características – Não é recomendável muito exercício porque o focinho achatado dificulta a respiração. A raça não precisa de cuidados especiais em sua escovação.

Poodle toy

. Preço – Até R$ 300

. Porte – Pequeno

. Características – É famoso pela sua fidelidade e obediência, além de ser um excelente companheiro. Tem necessidade de exercícios.

Pequinês

. Preço – R$ 500

. Porte – Pequeno

. Características – É um cão pequeno, equilibrado e valente. Sua raça é conhecida por viver muitos anos.

Maltês

. Preço – Até R$ 1.000

. Porte – Pequeno

. Características – É inteligente e apegado ao dono. Não é necessário tosar com freqüência, mas é preciso escovar todos os dias.

Lhasa apso

. Preço – R$ 400

. Porte – Pequeno

. Características – Alegre, seguro e desconfiado com estranhos. Silencioso, exige pouca atenção do dono.

Dachshund (salsichinha)

. Preço – R$ 200

. Porte – Pequeno

. Características – Não precisa de muito espaço dentro de casa. É um ótimo cão de guarda porque late facilmente.