Marília Mendonça se defende ao ouvir que está chata por causa da gravidez

Depois de surpreender o público com a notícia de que está esperando o pequeno Léo, Marília Mendonça tem usado as redes sociais para comentar a gestação. Nesta quinta-feira (15), a cantora sertaneja fez uma sequência de stories para responder à publicações maldosas sobre ela estar chata por causa da gravidez.

Marília começou a sequência de postagens mostrando que está no seu dia de folga, e brincou que precisou silenciar algumas pessoas que queriam conversar sobre trabalho no momento de pausa. Logo em seguida, a cantora explicou que se quisessem questioná-la sobre outros assuntos, estava à disposição. E também aproveitou os vídeos para comentar sobre “blogs de fofocas” que têm comentado sobre a suposta chatice causada pela gravidez.

“Vou falar uma coisa para vocês: a primeira é que eu sempre fui chata e eu acho que agora só deu uma aumentada no grau. E a segunda é que, para todo mundo que não entende essa fase, a única coisa que eu desejo é a benção da gravidez – como a minha mãe fazia comigo”, declarou Marília.

A cantora também fez um desabafo sincero sobre como a gravidez não tem sido um momento fácil, principalmente pela sua saúde mental. “Não é dramatizando, nem nada. Mas são tantas coisas que acontecem, fora toda a reviravolta da minha vida como profissional de 24 anos. Uma menina que tem o mundo para carregar nas costas, receber essa notícia é um baque muito forte, muito impactante, é para sempre e até cair a ficha demora. E depois que cai a ficha, aí começa os hormônios a esmagarem o seu cérebro – eu sinto essa sensação. Porque eu esqueço as coisas, eu me irrito fácil, eu me irrito comigo mesma. Eu quero sair do meu corpo porque eu estou irritada comigo mesma”.

Por fim, Marília pediu por mais empatia com ela nesse momento, principalmente às mulheres. Isso porque só elas sabem (ou podem vir a saber) verdadeiramente o que a cantora está passando durante a gestação.

“Não estou passando por nada de enjoo, nem nada, mas essas coisas de hormônio estão acabando comigo. Na gravidez, o legal que está sendo para mim, o bonito, o lindo, é estar gerando uma vida, meu Léozinho que estou esperando ansiosa para ver o rostinho dele, mas o restante é muito difícil. Peço para vocês um pouquinho de paciência comigo porque vai passar, é uma fase. E principalmente às mulheres que comentam esse tipo de coisa, porque são mulheres que vão saber, no final das contas, do que eu estou falando. Tenham o mínimo de empatia. Só pensem consigo: ‘eu não vou falar nada porque é um momento delicado. Eu já passei por isso, ou não passei, mas posso passar ou conheço alguém que passou, imagina a responsabilidade que essa menina tem com tudo que ela está vivendo, aos 24 anos'”, pediu Marília.