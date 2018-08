Marido mata esposa em frente à filha de 8 anos

Maria Regina Araújo, 44 anos, foi morta a facadas pelo marido em frente à filha de 8 anos, na noite do último domingo (26), no Distrito Federal. A vítima já havia denunciado o companheiro, Eduardo Gonçalves, por violência doméstica. A vítima teve o pedido de medida protetiva negado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá.

De acordo com a reportagem do G1, o crime ocorreu por volta das 20h30 de domingo, e a vítima levou mais de 20 golpes. A criança foi quem avisou os vizinhos sobre o crime e uma equipe do Samu foi ao local e prestou apoio psicológico à menina, que entrou em estado de choque, segundo os profissionais.

Conforme uma amiga da vítima, Maria Regina havia registrado um boletim de ocorrência na semana passada. A vítima estava sendo ameaçada pelo marido porque queria a separação, mas ele se recusava a aceitar. “Ontem (domingo), ela tinha comentado comigo o tanto de homem que está matando a mulher, ela estava com medo”, afirmou a amiga.

A morte de Maria Regina é pelo menos o quarto caso de feminicídio registrado no Distrito Federal em agosto. O suspeito ainda está foragido.

