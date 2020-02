Mandingas para relaxar e atrair energias positivas

Dê uma chance para a sabedoria

milenar popular

Você acredita no poder das ervas? Algumas delas são ótimas para fazer mandigas do bem, como banhos relaxantes e que atraem energia positiva.

Por isso, resolvemos dar uma chance a essa sabedoria popular e milenar e separamos algumas receitas especiais para você…

Banho de ervas que relaxa e atrai bons fluidos

Ingredientes

– Pétalas de rosas brancas

– 1 ramo de arruda

– 1 ramo de alecrim

– 1 ramo de cavalinha (só o caule)

– 1 ramo de sálvia

– 1 ramo de mirra

– Flores de lavanda

– Sal grosso

Mãos à obra

Separe um ramo de cada erva fresca e o sal grosso. Coloque-os em uma bacia com água morna e deixe descansar por alguns minutos. Depois, jogue a misturinha de ervas do pescoço para baixo. Repita o banho por sete dias seguidos. Sabe como os antigos chamavam esse ritual relaxante? Banho de descarrego!

Banho para ter tranquilidade

Ingredientes

– Pétalas de 3 rosas brancas

– Flores de camomila

– Ramos de capim-cidreira

– Ramos de alecrim

Siga o rito!

Coloque as pétalas, as flores e as ervas em uma bacia. Encha até a metade com água fria. Dê uma macerada na mistura e deixe descansar por duas horas. Tome um banho normal. Depois, use água quente do chuveiro e complete a bacia. Jogue a infusão no corpo, do pescoço para baixo. Separe as ervas e flores que ficaram no chão e devolva à natureza. Pode ser até em um vaso de plantas!

Para se fazer amada!

Ingredientes

– Óleo de lírio branco (veja abaixo como fazer)

– 1 ramo de cipreste

– 1 ramo de alecrim

Vamos que vamos

Preencha meia taça de cristal com óleo de lírio branco (lindo isso, né?). Escreva o nome da pessoa amada em um pequeno papel, amarre-o no ramo de cipreste com o galho de alecrim e molhe o buquezinho no óleo de lírio. Passe-o sobre as sobrancelhas e sobre os lábios. E diga em voz alta: “Fazei meus olhos brilharem como a alvorada. Fazei com que minha voz seja como o ímã a que Fulano (aqui, claro, você coloca o nome do pretê) não possa resistir”. Aí, é só repetir nove dias seguidos.

Óleo de Lírio, faça o seu

Em um recipiente, coloque óleo de amêndoas. Despedace as pétalas de um lírio branco, coloque no óleo e deixe por 24 horas.

Para combater tristezas e melancolias

Deixe a urucubaca de lado

Ingredientes

– 1 telha de barro (você pode, por exemplo, pedir uma em alguma construção perto da sua casa…)

– Ramos de alecrim

– Ramos de louro

– 1 mão de sal grosso

– 1 fio de azeite virgem

Defumando tudo

Coloque brasas quentes, já avermelhadas, no fundo da telha de barro. Acrescente os ramos de alecrim e os de louro, o sal grosso e o fio de azeite. Deixe a fumacinha subir. Vá andando pela casa, principalmente pelos cantos, dizendo com muita intenção: “Que o bem desça sobre mim suas bênçãos. Faça com que meu coração serene, minha visão clareie, meu espírito se desanuvie e minha alma se alegre!”. Repita por três noites seguidas.

Para atrair dinheiro

Ingredientes

– 7 folhas de louro

– 7 canelas em pau

– 7 cravos-da-índia

– 7 moedas

– 1 colher (sopa) de açúcar

– 1 raspa de noz-moscada

– 1 maçã cortada em 7 partes

Preparo

Ferva todos os ingredientes em uma panela com água e depois coe. Retire as moedas e guarde-as por sete dias. No oitavo dia, vá a um lugar que tenha bastante circulação de dinheiro e gaste todas as moedas. Faça pedidos de prosperidade no dia que usar as moedas.

Sorte no amor e no casamento

Ingredientes

Aqui, você só precisa de um buquê de lavanda.

Essa é fácil

Coloque a lavanda dentro do colchão ou do travesseiro, pode ser solta mesmo. Além de relaxar, a erva traz bons augúrios ao amor e ao casamento.